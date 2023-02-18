今年90歲的梁董原來在澳大利亞從事建築業，退休後於2010年回到台灣，定居在林口世大運社宅，他每天下午會由菲律賓外傭阿羅娜用輪椅推到樓下的好好時光咖啡館享受下午茶，在咖啡館有勵馨基金會的妙妙姐和打工的小蜜（化名）會幫忙點上一杯黑咖啡和一塊起司蛋糕，梁董偶而會分享在澳洲生活旅行的點點滴滴。

好好時光位於林口世大運社宅 為新北市社會局補助委託勵馨基金會經營的公益咖啡館。（新北市社會局提供）

「好好時光」咖啡館內部裝潢採高腳椅和復古原木，頗有時下文青風。這是由新北市社會局補助勵馨基金會所成立的公益咖啡館，外表與一般咖啡館無異，但這是社會局用來增能受暴婦女三合一的計畫方案。

社會局長張錦麗表示，台灣每年有超過十萬件家庭暴力通報，平均每4-5分鐘就發生一起家暴案件，受暴的婦女，平均要花上7年的時間才能下定決心離開暴力環境，究其原因主要是卡在孩子照顧、經濟能力和居住等3大問題。新北市家防中心更發現有83％的受暴婦女需要獨自照顧12歲以下的子女，因此新北市推動「婦女增能三合一庇護服務計畫」，希望幫助受暴婦女能自立起來，重新開創人生。

勵馨基金會林口服務中心主任李玉華表示，受暴婦女的庇護分為緊短、中、長期，過去中央制定緊短安置只有2周到1個月，中期3個月，長期最多半年；直到張錦麗到新北市社會局服務，長期庇護自立宿舍拉長到2年。她引用台大社工系教授劉淑瓊的比喻，服務受暴婦女，猶如引她過河，若無法完全順利到彼岸，可能就會被沖走，甚至她會再回頭，回到原來的受暴環境。

新北市家防中心主任許芝綺表示，市府委託勵馨基金會，利用住都中心和城鄉局提供的社宅做為三合一服務，目前在林口社宅有70房，另外三重社宅有9房，新店也有6房。在第1年先協助受暴婦女人身安全和保護；第2年做生活重建，而這也是最關鍵的一年，經積極輔導服務後，受暴婦女都能走出來獨力生活。

小蜜因先生劈腿，毅然帶著年幼孩子離家，在社工及法扶律師的協助下，花了8個月打贏官司，取得2名孩子的監護權，在新北市三合一的服務下，住進林口社宅庇護家園，每天一早到壽司店打工，10點趕緊到「好好時光」服務，2名幼兒有社會局弱勢兒少每月各2047元補助，全家省吃儉用，存款2年後，她搬到新莊租屋，以便孩子5點下課後，她可以趕緊騎車去接回。

我邦交國貝里斯總理夫人兼婦幼特使羅莎娜在外交部陪同下，於17日前往林口「好好時光」咖啡館參訪，對於新北市政府與勵馨基金會採私公協力的方式，給予受暴婦女經濟支持、提供住處或住屋補貼、孩子照顧、職業重建等多元服務方案，留下深刻的印象，將做為該國未來推動婦幼保護的參考。

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