在學校發生霸凌事件，通常第一個會想找老師求救。新北市一名罹患妥瑞氏症的高中生被同學霸凌長達一年，除了模仿他說話、走路的方式，還惡劣地將他的課桌椅搬到走廊上，家屬得知情況後，趕緊和老師報告，沒想到卻遭到漠視，老師只說：「這是弟弟的人際關係，他要自己處理」，讓家屬忍無可忍，決定告上法院。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，今年17歲的弟弟患有妥瑞氏症，在新北某高中讀書，不過從高一開始就受到班上一半以上的同學霸凌，不僅學弟弟講話、走路的方式嘲笑，還朝弟弟的座位丟垃圾。除此之外，前陣子弟弟忘記帶便當盒回家，但因確診無法到校，他在沒有老師的LINE群組請求同學幫忙，結果竟換來一頓罵，「你在供X小，你XX自己帶的東西要我們處理？」同學還把玻璃便當盒打破，任酸臭味飄散，並以此為由將弟弟的課桌椅搬到走廊，「你的東西在那邊臭，現在叫我們幫你丟掉，你的臉皮真厚」。

弟弟一年多來飽受霸凌，原PO得知消息後趕緊衝到學校處理，不料老師只回應，「這是弟弟的人際關係，他要自己處理」，但弟弟目前的狀態已經需要看心理醫生，一提到上學就哭著說「不要」，即使事後霸凌者的家長致電道歉，原PO也不願意原諒，「你一年來的精神壓力言語霸凌，一通電話就想解決，你覺得有可能嗎？讓我們法院見」。

文末，原PO更新近況，表示收到教育局和記者到學校關切的消息，弟弟也將辦理休學，「我們已經請律師直接到法院提出告訴」。這則貼文一出，引起網友高度關注，留言痛罵，「老師超有問題」、「我沒想到真的有這種爛老師」、「霸凌者真的下地獄吧⋯你們辛苦了」、「老師也太爛了吧，怎麼會一年多才發現」、「對！就是法院見，不和解不撤告」。