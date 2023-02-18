路透18日報導，有巴西官方消息人士透露，巴西總統魯拉可望於3月28日訪中國大陸。消息人士稱，魯拉計畫在中國大陸停留4天，與中方討論貿易、投資等領域話題和烏克蘭問題。

他還透露，在2011年至2016年擔任巴西總統的迪爾瑪．羅塞夫已獲得魯拉提名，將被任命為金磚國家新開發銀行新任行長。目前，這一決定已經被中國大陸、俄羅斯、印度、南非等另外4個金磚國家成員國接受。

中巴兩國雙邊經貿關係緊密。巴西是中國大陸第八大交易夥伴國，中國大陸是巴西第一大交易夥伴國。

據中國大陸海關統計，2021年中巴雙邊貿易額為1640.63億美元，其中中方出口額536.14億美元，進口額1104.49億美元。中方主要進口鐵礦砂及其精礦、大豆、原油、紙漿、豆油、飛機等。

路透報導，如若上述消息屬實，這將是魯拉此次任期內首次訪問中國大陸，也是魯拉作為總統第三次訪問中國大陸。2004年，魯拉首次訪中，當時率領了包括450名巴西商界代表在內的龐大代表團；2009年，魯拉第二次訪中，同年中國大陸成為巴西第一大交易夥伴國。

值得一提的是，在1月1日就任巴西總統後，魯拉多次公開表示了訪中的意願。

1月30日，魯拉與到訪的德國總理蕭茲會面。在當天發布的推文中，魯拉重申將與其他國家合作，幫助實現烏克蘭和平。他還提到，「中國在和談中發揮著重要作用」，他計畫於3月訪問中國大陸就此展開討論。

2月10日，魯拉訪問美國，與美國總統拜登就民主、經濟、氣候變化等議題舉行會晤。有消息人士稱，魯拉還向拜登提議建立一個包括中印巴金磚國家及其他「更中立」國家在內的「和平俱樂部」，以幫助俄烏衝突通過談判方式和平解決。