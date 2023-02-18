台中慈濟醫院18日安排記憶保養班學員走出戶外，暢遊清水紫雲巖及享用在地傳統小吃米糕。(慈濟醫院提供)

醫師傅進華建議，多帶失智長輩出門曬太陽、接受外在環境刺激，可有效延緩失智症。(慈濟醫院提供)

「阿公牽阿嬤的手，鬥陣去七逃！」台中慈濟醫院18日安排記憶保養班學員走出戶外，暢遊清水紫雲巖及享用在地傳統小吃米糕。社區健康中心行政主任賴怡伶說，社會參與是讓失智長輩延緩退化重要環節，也能紓解家屬壓力，讓支持團體獲得身心互助。學員洪爺爺說：「行程很開心，可以成為一輩子的記憶！」

清水紫雲巖有300多年歷史，是台中最大觀音廟也是牛罵頭的信仰中心，後方花園假山造景是讓失智長輩能安全活動又接觸自然的友善環境。慈濟社區健康中心特貼心安排復康巴士，讓大家快樂出門、平安返家，更備有輪椅輔具及休息椅子，還有醫護人員隨團，接近一對一比例服務規模確保人員安全。

慈濟醫院指出，家屬林小姐擔心不必要的麻煩，平時很少帶失智的父親外出，她很感謝慈濟醫院的安排，讓她能輕鬆愉快陪父親出門走走。家屬張先生平常不敢帶失智太太出門，他感謝團隊周全的準備讓夫妻倆可一起輕鬆出遊。

阿公與阿嬤午餐享用在地傳統小吃米糕，讓失智長輩自行點餐、付款及進食，看似簡單的動作，卻都是經過長期訓練才能維持的功能。社區健康中心主任醫師陳慶元說，記憶保養班的課程設計就是結合生活技能，透過良好的訓練，讓長輩保有日常生活能力。

84歲學員陳奶奶參與記憶保養班三年，長年訓練讓她能自行外出活動，戶外之旅難不倒她，阿嬤高興說：「能和大家聚在一起出遊真的很快樂。」陳奶奶的女兒表示，貼心安全的安排，減輕很多她的心理壓力。

神經內科醫師傅進華說，失智症病人因認知功能逐漸退化，情緒容易隨外在環境變化躁動，許多家屬都避免讓長輩外出。傅進華建議，多帶失智長輩出門曬太陽、接受外在環境刺激，可有效延緩失智症。多讓長輩自理生活，也能減輕照顧者的負擔。