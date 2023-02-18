台中市議員黃佳恬18日上午於太平921公園舉辦記者會，邀民眾一同前往討論，籲市府能有所改善。（市議員黃佳恬服務處提供／潘虹恩台中傳真）

台中市太平921震災紀念公園擁有號稱全台中最長溜滑梯，深受民眾喜愛，近期溜滑梯下方改為礫石鋪面，遭民眾批「不友善多元族群」，台中市議員黃佳恬18日上午舉辦記者會，邀民眾一同前往討論；中市府建設局指出，採用自然材質舖面能帶給孩童不同觸覺感受因而設置，未來研議增加輪椅使用鋪面。

黃佳恬與前市議員李麗華、當地里長及多位家長18日在太平921公園舉辦記者會。黃佳恬指出，服務處日前收到許多民眾陳情，孩童在溜下來後會亂丟礫石，導致溜滑梯上都是滿滿礫石，擔心孩童溜下來時會造成臀部、腿部擦傷，尤其孩童常常穿著短褲、短裙，直批「兒童天堂變兒童殺手」。

家有身障兒的家長趙小姐指出，礫石鋪面不友善的不只是輪椅族，對於罕病、能行走的特殊需求兒童、行動不便的老人等都是剋星；太平921公園上方新改造的遊樂區及馬卡龍公園已是滿滿礫石鋪面，加上管狀溜滑梯，讓許多身障孩子無法遊玩，這條最長溜滑梯平滑、開放，難得可以讓家長抱著身障孩子一同遊玩，現在卻也改造成礫石鋪面，輪子族難以進入使用，也增加多元族群的危險性。

黃佳恬表示，「市民與小朋友是真正使用者，希望市府關注市民需求」，尤其是身心障礙的特殊族群，更需要讓他們感受到舒適與方便。

台中市政府建設局說明，該場域規畫時曾邀集專家學者、地方代表、相關公民團體等共同討論，與會代表建議遊戲場多採用自然材質舖面，讓孩童體驗自然材質帶來的不同觸覺感受，因此採用小礫石材質，未來將研議在滑梯滑出段增加可供輪椅進出的舖面。另，太平921地震公園內設有身障兒童可使用的旋轉鞦韆、組合遊戲版等設施，公園內動線也符合無障礙規範，歡迎大家前往使用。