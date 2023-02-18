女星林可彤2017年與圈外男友武廣名（Tom）結婚，育有2個兒子，婚後演藝工作銳減，生活重心大多放在家庭相夫教子。林可彤平時樂於分享家庭生活，抱怨老公、小孩超真實模樣更意外圈粉；近日林可彤透露與老公吃生日大餐，突然求救要聊什麼，還自曝連合照覺得尷尬，引起網友共鳴。

林可彤昨（17日）迎來42歲生日，忙著帶小孩的她難得能與老公單獨吃飯，卻有感而發地問，「單獨跟老公吃飯尷不尷尬」，認為已經忘了從前吃飯不滑手機的日子，不知道老夫老妻還能聊什麼；聽到老公分享周末運動計畫，心裡忍不住偷抱怨，「不會計畫一下怎麼陪小孩嗎？」

林可彤說與老公單獨吃飯沒話聊，連合照都尷尬。（圖／摘自林可彤臉書）

一頓飯下來，林可彤無奈地說，她與老公不是討論食物就是看自己手機，真心不知道有什麼話題能聊，結果在電梯裡合照都顯得尷尬。不過，林可彤最後還是偷放閃，說自己穿了滿流行的西裝風格，巧的是她的老公正好穿西裝，「老公說我幹嘛穿的跟他一樣」。

不少網友贊同林可彤的話，「真的單獨兩人吃飯覺得少了什麼」、「都是這樣的，有時候限制老公專心吃飯跟我聊天」、「笑死我，我以為只有我這樣」、「好寫實的老夫老妻約會心境」、「老夫老妻吃飯都一直滑手機啊」。