台南市長黃偉哲到慈濟台南分會善化聯絡處園區，出席慈濟基金會舉辦的「環保防災競賽暨臺南市節水抗旱宣導活動」，提到今年水庫容量比前年百年大旱時還多3000萬噸，這些水可撐到8月底沒問題。

南台灣2月再陷乾旱之境，台南市水情是全台惟一亮黃燈，採擴大夜間減壓供水從6小時延至8小時，曾文水庫只剩23.6％蓄水率，烏山頭水庫剩47.9％，南化水庫蓄水率54％，至少需撐到今年梅雨季來臨。

台南市水利局與教育局合作，配合慈濟基金會透過這場學生競賽活動宣導節水，黃偉哲出席與學生互動，提及台南市今年的用水時間底線

黃偉哲表示，台南市重新啟動抗旱水井，今年水庫容量比前年百年大旱時還多3000多萬噸。前年逢百年大旱，當年到5月底時，台南市水庫共剩6000萬噸，今年預計同期還有9000萬噸，估計這些水可以用90天，推斷可撐到8月底沒問題。

他認為充實水源可以多管齊下，另一種自救方式包括疏濬，今年白河水庫在清淤後運轉，可有1000萬噸的庫容量，等今年雨季來臨，台南市就可以多出1000萬噸的儲水

黃偉哲表示，每年南化水庫會自然溢流掉約9000萬噸的水，南化、曾文兩水庫的聯通管工程正在加速施工，如果聯通管完工，這些原本要流掉的水可以引到曾文水庫儲存，不會浪費，農田就不需休耕。

台南市水利局表示，推動抗旱最重要仍是民眾有節水意識，勿因水價便宜，就此浪費水源。