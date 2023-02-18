櫃買中心表示，億杰公司從事重大交易未依核決權限經董事會通過即簽約、重大預付貨款未具必要性且未有債權保全措施及未有持續追蹤控管等，而有內部控制重大缺失，致111年第3季財務報告認列相關減損達1億7,676萬元，占111年9月30日淨值6億1,006萬元之29％，對股東權益具重大影響，櫃買中心爰對億杰公司處以違約金50萬元。