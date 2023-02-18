雲林縣北港鎮萬有紙廠曾是台灣3大紙廠之一，閒置10餘年後將開發為工業區。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮萬有紙廠曾是台灣3大紙廠之一，後因經營不善破產，14餘公頃廠區閒置10餘年後，由資產管理公司整合開發為工業區，近日管理公司完成地上物拆除展開整地，北港鎮公所18日表示目前工業區為甲種工業用地，將盡速通盤檢討變更為乙種工業用地，以利引進食品加工等低汙染產業，創造就業機會帶動地方發展。

北港鎮早年除萬有紙廠，還有北港糖廠、眾多成衣加工廠，產業興盛就業機會多，人口逾5萬人，後因萬有紙廠破產，北港糖廠停止製糖，以及成衣加工產業外移，目前人口數已減至不到3萬8000人，且因缺乏就業機會，人口持續流失中，地方莫不希望設法增加就業機會，吸引年輕人口回流，重現北港榮景。

北港鎮長蕭美文表示，萬有紙廠開發為工業區，地方樂觀其成，但強調不可引進重汙染工業，須以低汙染工業為主，為避免重工業進駐，除公所與縣府共同把關外，也著手將工業區甲種工業用地變更為乙種工業用地，公所目前已進行都市計畫通盤檢討中，通過後再送縣都委會與中央相關單位核定。

蕭美文說，目前台商回流，工業區相當搶手，萬有紙廠工業區一旦著手招商，應很快就有廠商進駐，公所會監督工業區確實作好周邊防汙染工作，以免影響附近住家，進駐廠商最好是食品加工、智慧科技等低汙染產業，才能減少反對聲音，與地方共生共榮創造雙贏。

北港民眾指出，北港鎮因少子化、缺乏就業機會、交通不便等因素，人口不斷流失，近幾年縣府持續開發北港糖廠，規畫打造成為產業園區，若再加上萬有紙廠工業區的啟動，相信可帶來不少就業機會，吸引年輕人口回流，重現北港早年榮景。