回顧近15年預算達成情形，98年因全球金融海嘯肆虐，稅收遠低於預算數，差距高達2538億元；101及102年因歐債危機衝擊國內景氣，連帶損及稅收表現；103、104年景氣回溫，企業獲利增加，且此兩年分別因納入銀行保險本業調增稅額及因應房地合一課徵所得稅將於105年上路，加速房地產交易，105年尚有股利可扣抵稅額減半及公告地價調漲等因素，致103至105年間連續3年稅收超乎預期，高出數額均大於千億元，106至108年稅收實徵數亦分別高出預算數960億、897億及830億元。109年因應疫情，政府提供延分期繳稅及免辦該年營所稅暫繳等租稅協助措施，致稅收較預算數短少223億元，中止連續6年達標。110年隨109年上市櫃公司獲利普遍成長，加以109年度營所稅暫繳稅款回補，以及證交稅、營業稅表現俱佳，實徵數高出預算數4327億元。

111年受惠於前一年上市櫃公司獲利成長超過7成，營所稅增幅亮眼，加以綜所稅、營業稅2稅目助攻，全國實徵稅收超出預算5237億元，創歷史新高，達成率119.2%，其中中央政府高出4002億元，地方政府高出816億元，均為歷史高點，且地方政府連續10年高於預算數。

111年執行數超出預算數最多者為營所稅，其次為綜所稅高出1261億元，達成率124%；多數稅目之實徵狀況均優於預算目標，111年僅證交稅、土增稅及貨物稅等3稅目短徵，其中以貨物稅因汽柴油貨物稅調降，短少301億元最多，達成率僅84%。

總言去年稅收狀況，受惠於110年上市櫃公司獲利劇幅成長，致營所稅大增，加以綜所稅、營業稅等稅目挹注，致111年全國賦稅收入成長13%至3.2兆元，首度突破3兆元規模，高出預算數5237億元，其中中央政府高出4002億元，地方政府高出816億元，均為新高紀錄。

我國因採簡政輕稅政策，賦稅負擔率向居偏低水準，111年賦稅收入占GDP比率為14.3%(近3年平均 13.2%)，且110年含社會安全捐在內之賦稅負擔率不及2成，遠低於日、韓及歐美國家。近10年租稅結構續呈優化，所得稅系比重上升，直接稅占比大致維持在6成以上，111年尤因所得稅徵起情形良好，直接稅占比達68.2%，較110年增加3.1個百分點，凸顯其主流地位，符合量能負擔之公平性原則及國際稅課徵收趨勢。