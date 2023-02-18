澎湃新聞報導，規模較大或跨境業務較多的銀行，劃為第一檔，對標資本監管國際規則，資產規模和跨境業務規模相對較小的銀行納入第二檔，實施相對簡化的監管規則，第三檔主要是規模小於100億元的商業銀行，進一步簡化資本計量並引導聚焦服務縣域和小微。

官方指出，將差異化資本監管不降低資本要求，在保持銀行業整體穩健的前提下，激發中小銀行的金融活水作用，減輕銀行合規成本。