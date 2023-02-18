美軍工巨頭洛克希德馬丁（Lockheed Martin）獲得12億美元（近新台幣364億）合約，將向美國海軍和陸軍交付高超音速飛彈，並可以與海軍的朱瓦特級（Zumwalt class）隱形驅逐艦整合使用，預計將在2025完成升級完首艘朱瓦特級，使美國海軍能夠正式開始測試高超音速武器打擊能力。

據軍事新聞網《防務新聞》（DefenseNews）18日報導，洛克希德·馬丁公司是本次高超音速武器計劃的整合商，美國海軍的相關計畫名稱為「常規即時打擊」（Conventional Prompt Strike），而陸軍則稱其為「長程高超音速武器」（Long Range Hypersonic Weapon）。2個軍種都將使用同一種飛彈，但放置在不同的發射器中。

Lockheed Martin Gets $1.1 Billion Contract to Put Hypersonic Missiles on Zumwalt Destroyers https://t.co/6OHzpL5jSa — gCaptain (@gCaptain) February 17, 2023

根據公司聲明，這一次授予的合約要求洛克希馬丁公司向海軍提供發射器系統、武器控制系統、飛彈本身和艦艇整合工作，以將高超音速飛彈登上朱瓦特級驅逐艦上使用。

海軍已經授予美國最主要的造艦工廠-亨廷頓英格爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries, HII）一份合約，以修改首艘朱瓦特級驅逐艦，以支援這些需要比其他水面艦艇的Mark 41垂直發射系統更大的飛彈發射器，該造船廠預計在2025年底完成修改，屆時海軍將開始測試船舶和武器系統之間的整合。此外，美國海軍也預計將在2030年後前將在一部分維吉尼亞級攻擊潛艇（Virginia-class submarine）上部署。

2月17日簽訂的合約還包含了陸軍的飛彈和發射筒（cannisters），陸軍計劃在今年下半葉時，能夠在卡車發射器上部署該武器系統。如果所有條件都能達成，那麼這麼合約價值還將超過22億美元（近新台幣668億元）。

該司高超音速打擊武器系統副總裁史蒂夫·萊恩（Steve Layne）表示：「通過這份新合約，洛克希德·馬丁公司繼續為美國推進高超音速打擊能力」「早期的設計工作已經開始。」