台灣燈會將在明日閉幕，此次首創高達22公尺的科技玉兔主燈「玉兔壯彩」，在燈會結束後將放置何處，也引發關注，北市觀傳局長陳淑慧指出，主燈部分要交通部觀光局開典藏會議討論，北市府希望觀光局能盡快告知造價、典藏維護費用等資訊，方便確定主燈去留，她也表示，會積極考慮讓主燈留在北市。

陳淑慧指出，主燈在中央燈區，為交通部觀光局負責，主燈去留要交通部觀光局開典藏會議討論，並提供包含造價、典藏維護費用的資料，但主燈這些訊息都未公布，比較難評估，北市府希望交通部觀光局能盡快告知資訊，方便決定主燈去留。

陳淑慧也說，往年主燈內部零件都是租的，燈會後會拆解剩軀殼，加上保存期限短，主辦城市大多不會收，有些則找贊助收藏，而台灣燈會這次由Akibo老師設計的主燈很有藝術感，但有逾20噸重，要考慮層面更多。

至於會否讓主燈留在北市，陳淑慧則表示，北市雖會積極考慮讓主燈留在北市，但仍要考量維護成本費用等資訊，而燈會後會將主燈先移至何處存放，她則表示，等確定留下後才會決定要將燈飾擺放在何處。

除了主燈去留，北市今年也提供29個展品可供典藏，並於2月1日開放申請，陳淑慧說明，目前還剩2件未被認領，分別是「與祖靈對話的路徑」、「男澡堂外的女人心事」，若能現地保留也很不錯，會盡力幫作品找到典藏單位。

若未找到適合接手的單位，燈飾該去何處，陳淑慧也說，有在考慮如何處理，像「與祖靈對話的路徑」，或許可改用另外模式繼續存在，類似藝術再製造等方式，詳細要與藝術家討論。

觀傳局補充，本次燈飾作品多樣，除了開放認養的29件展品，北市產發局也與台北市農村社區媒合農業主題的燈飾展品；在十二行政燈區部分，民政局則與宮廟及在地里民合作，活動結束後讓展品都有所歸依，少數則因環保材質等關係或設計師現地創作而無法久留。