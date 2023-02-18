虱目魚肉細緻鮮美，極具營養價值，尤其是魚肚有很豐富的油脂，營養師簡鈺樺日前在臉書粉專發文指出，100公克虱目魚肚含有33毫克EPA與173毫克的DHA，但由於每日Omega-3建議攝取量為300～500毫克，因此建議再搭配6大類其它含有Omega-3的食物，就能輕鬆達標。

簡鈺樺表示，根據台灣食品成分資料庫顯示，平均100公克虱目魚肚可以獲得33毫克EPA與173毫克的DHA，正是我們所說的Omega-3，除此之外，其營養成分還包含蛋白質17.4公克、鉀281毫克、鈣6毫克、鎂22毫克、鋅0.7毫克、磷167毫克、菸鹼素5.15毫克、葉酸3.3毫克。

不過只吃虱目魚肚就能補足Omega-3了嗎？事實上，世界衛生組織（WHO）建議，每日應攝取300～500毫克的Omega-3脂肪酸，因此上述含量約為206毫克，若再搭配6大類其他含有omega-3的食物選擇，例如核桃、亞麻仁籽、黃豆、牡蠣等，就能補足一日所需。

另外，簡鈺樺提醒，補充魚油時不能無上限，一般需注意補充劑，據台灣食品藥物管理局（FDA）建議，每日深海魚油攝取量最好不要超過2000毫克。