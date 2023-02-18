（取自徐巧芯臉書）

（取自徐巧芯臉書）

（取自徐巧芯臉書）

（取自徐巧芯臉書）

陳宗彥被鬥倒只是第一步？ 徐巧芯曝下個倒楣是「他」

不只小芸！再爆陳宗彥還點過2位小姐 徐巧芯曝「勾三秀六」對話

行政院發言人陳宗彥昨（17）日被《菱傳媒》以及民眾黨立委陳琬惠連番爆料，11年前任職台南市政府官員時曾多次接受業者性招待，台北市議員徐巧芯今（18）日在臉書把監聽譯文整理成表格！

徐巧芯昨日親自打電話給陳宗彥，陳宗彥親口說「當然沒有接受性招待」，徐巧芯今日凌晨1時在社群平台開直播，念出20頁左右的監聽譯文，痛批陳宗彥說謊。

2013年1月25日晚上11點9分，陳宗彥打給豆哥，雙方對話過程中，可以看見不時出現「勾三秀六」（勾出場3小時、性交易6000元）等酒店行話，間接證明陳宗彥有召妓事實，「找朋友」疑似就是陳宗彥希望召妓的暗語。

徐巧芯表示，2013年10月3日晚間11點51分豆哥打電話給康樂隊酒店經紀，問說「妳幫我問一下，剛剛出去那個公主，叫什麼名字」，酒店經紀說「愛佳，愛玲的愛，紅粉佳人的佳，問這要幹嘛？」豆哥隨即回應「沒有，同學在問」。

2013年11月9日晚上9點16分，豆哥再次交代酒店經紀，說「朋友9點25分到，麻煩妳帶愛玲過去，到跟上次一樣的地方」。

徐巧芯今日中午在臉書公布直播時有唸出的監聽譯文，並整理成表格！

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陳宗彥XX不只小芸一人? 徐巧芯公布他說謊證據！