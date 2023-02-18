民進黨桃園市議員彭俊豪今舉辦感恩餐會，面對外界勸進參選聲音，他表示會做好隨時上戰場的準備。（蔡明亘攝）

民進黨桃園市議員彭俊豪今舉辦感恩餐會，現場湧入千名支持者。（蔡明亘攝）

2024立委選戰，藍綠選將近日陸續表態，其中桃園市第三選舉區（中壢選區），現任國民黨立委魯明哲深耕地方多年，對地方活動與議題也勤跑及協助，連任機會大，本人也表態欲爭取連任。民進黨則是去年議員選舉最高票的彭俊豪呼聲最高，對於外界關注參戰機會大，彭正面回應「隨時做好準備上戰場」，坦言中壢選舉會是場硬仗，會隨時承擔起責任。

桃園市第10屆立法委員第三選區選舉結果，由魯明哲以10萬463票，勝過彭俊豪的9萬148票，得票率分別為47.45％與42.58％，差距4.87％，且當時尚有泛綠候選人參選，地方分析彭下屆再戰機會大。在去年直轄市議員選舉中，彭更在23人參選且有同黨新人角逐下，拿下第一高票21667票，可見其勤於選服、人氣相當旺。

魯明哲曾任中壢市長與市議員，深耕地方多年，任職立委期間也勤跑地方，關心重大建設，包括近期協調機捷老街溪站、中豐交流道開工等，都能見其身影，中壢藍營基本盤再加上桃園市議長邱奕勝力挺，連任機會大，下屆立委選戰中壢恐成激戰區。

「會想爭取連任！」魯明哲表示，目前藍綠兩黨都有各自的初選作業，希望能爭取連任，和總統候選人聯合競選，最終勝出讓國民黨獲得勝利。不過魯也提到，畢竟是現任立委，還有兩個定期會，須將現有工作做好，日後要花時間在社區鄰里，配合桃園市長張善政一同努力。

針對明年立委選戰與上次最大不同，魯明哲說，上次國民黨為在野黨，九合一大選後成為桃園的執政黨，相信會有更多機會、要花更多時間，配合市府與公所，深耕並帶動地方建設。

彭俊豪今日舉辦感恩餐會，感謝民眾去年選舉的支持，現場湧入千人，大批支持者排隊要求合照，台上致詞來賓口徑相同，都說彭要更上一層樓，請大家繼續支持。對於再次角逐立委呼聲高，彭表示，會隨時做好準備，畢竟中壢選區是一場硬仗，已準備好隨時承擔責任，這是每個民進黨員現在要做的事，對於地方上勸進的聲音，他也說「做好準備相信隨時可以上戰場」。