抖音正妹痞幼童顏臉蛋下卻藏著超暴力身材，加上7年以上玩車的反差經歷，擁有「重機女神」的稱號，去年12月官宣和50歲跳傘網紅「囂張」陸文臣的戀情，還多次PO照大方放閃，沒想到才時隔2個月，短命戀情疑似畫下句點，引起網友討論。

痞幼2900萬社群帳號的自我介紹欄位，本提及「跳傘只去」並且tag男友帳號，但現在已刪除相關字眼，加上痞幼罕見停更影片，令網友湧入她的帳戶刷出一排懷疑分手的留言：「簡介都改了，應該是分手了吧」、「兩個年紀差這麼多，老早就不祝福了」、「出事情就回我們一下」，此外，他們的分手消息還登上大陸搜索排行榜，不過痞幼和男友皆未親口證實。

痞幼社群已刪除有關陸文臣的介紹。(圖/微博)

痞幼去年12認愛後，曾和陸文臣多次拍片秀恩愛。(圖/痞幼 抖音)

相傳陸文臣有過一段婚姻，兒子已經20多歲，戀情一傳出時，外界曾吐槽痞幼找對象也該找兒子才對，但兩周前，陸文臣曾上傳開直升機載女友回家的影片，提及「不同年齡不同取捨」，並tag痞幼的帳號，可見兩人在機上時一路閒聊，相處毫無隔閡，留言區還甜喊：「我只對痞幼卑微」，怎料卻傳出分手。

痞幼曾在微博發文，坦言戀愛只需要自己開心。(圖/痞幼 微博)

痞幼去年12月認愛時，曾在社群發表長文，坦言自己是個簡單平凡的女孩，沒刻意理會外界的眼光，「談戀愛這件事，我只想活在自己的粉紅色泡泡裡開心，分享給大家我倆也很開心」。同時，痞幼也提及，很幸運能愛人與被愛，「我倆共同愛好特別多，我特別崇拜他，他本人真的好帥好帥」，並強調將抱持一顆熾熱的心感受生活。