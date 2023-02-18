不少人患有三高問題後，就不太敢吃雞蛋，認為蛋會使膽固醇飆高，進而影響健康。對此，營養師沈宛徵破解迷思，指飲食中吃進多少膽固醇，並不會直接影響血液的膽固醇含量，而是要少吃含飽和脂肪的食物，例如肉類、酥皮、蛋糕等，反觀有些人選擇不吃蛋，可能無法平衡體內膽固醇，還會錯失許多營養。

人體的膽固醇來自肝臟及飲食，肝臟會生產80%人體所需膽固醇，剩餘20%靠飲食補足，營養師沈宛徵在臉書粉專提到，肝臟會透過飲食中攝取到的飽和脂肪和反式脂肪刺激、生合成膽固醇，不過若常吃含有飽和脂肪的食物，例如肉類、酥皮、蛋糕等，動脈就容易有脂肪沉積物堆積，提高動脈硬化、中風、心臟病等疾病風險。

沈宛徵進一步解釋，從食物中攝取多少膽固醇，不會直接影響血液的膽固醇含量，而是與吃進多少飽和脂肪有關，除了會影響血液的膽固醇含量，還有心血管健康。以一顆含260mg膽固醇的雞蛋為例，飽和脂肪含量只有1.6公克，比一根香腸所含的飽和脂肪少了快10倍，所以每天吃一顆蛋，並不會使膽固醇飆高。

沈宛徵還分享維持心血管健康的吃蛋妙招，第一是選擇「低油量蛋料理」，例如白煮蛋、水煮荷包蛋、蒸蛋、茶葉蛋等，用油量比較少。第二是「留意搭配食材」，吃蛋時通常會搭配其他食材，建議避免培根、火腿、香腸等加工食品或高油量的食物，可以和蔬菜一起食用，此外蛋富含蛋白質、維生素A、維生素B12等多種營養成分。