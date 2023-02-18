噁男行徑被發現，駕車快速逃離現場。（翻攝畫面）

花蓮1名24歲的鄭姓男子，將車輛停在路旁，放下車窗玻璃，卻在駕駛座上露出下體，還做出不雅動作，路過民眾看見紛紛走避，隨後駕車逃離。男子到案後供稱，在車內看片，想要「解決一下」，興奮到忘了關窗，不過警方對他說法存疑，依刑法公然猥褻罪嫌送辦。

吉安警分局太昌派出所16日接獲報案，在轄區1間超商旁有名男子坐在駕駛座，露出下體，明顯做出猥褻行為，由於車窗沒關，一旁民眾發現後立即報警，男子當時見狀匆忙將車窗關上，駕車快速逃逸。

擔心男子是治安人口有不法意圖，吉安警方組專案小組，調閱周邊路口監視器，分析涉案人逃逸路線，鎖定24歲的鄭姓男子涉有重嫌，7小時後，在市區逮到人，帶回詢問。

警方表示，鄭男並無前科，到案辯稱，當時在車內看片，突然想要解決生理需求，卻「忘了關車窗」，但警方對他說詞存疑，仍依刑法公然猥褻罪嫌送辦。

吉安警分局強調，保護婦幼安全警察機關責無旁貸，警力全面投入維護治安，也要民眾配合，同時呼籲女性朋友如果遇到類似相同狀況，一定要向警方報案勇於指認，不放縱歹徒惡劣行徑。

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