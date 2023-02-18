大陸網紅管管遭網暴輕生，妻子喊話黑粉主動投案。圖為管管離世前發布多條視訊稱遭網暴。（新黃河）

大陸網紅管管遭網暴輕生，妻子喊話黑粉主動投案。圖為管管離世前發布多條視訊稱遭網暴。（新黃河）

大陸《濟南日報》報業集團旗下「新黃河」官方客戶端18日報導，近日，網傳因開拖拉機自駕去西藏走紅的大陸網紅「管管」離世。「管管」妻子會子15日發布視訊稱，丈夫因長期遭受網路暴力輕生離世。臨沂市平邑縣公安局表示，此事已立案，目前正在調查中。

新黃河報導，記者聯繫到管管妻子會子，她說，丈夫2月14日中午12時離世，已入土為安，留下了三個月大的孩子和兩位60多歲老人。已委託律師追究相關主體的責任，為丈夫討回公道。「希望那些曾經網暴丈夫的黑粉，主動到公安局投案自首，為自己的行為承擔責任，還逝者一個清白，了卻家人一樁心願。」

「管管」本名孫凡寶，今年38歲，臨沂平邑人。2021年起，他獨自一人開著拖拉機去西藏。孫凡寶在媒體受訪時表示，由於事業不順，創業失敗，想一個人自駕去西藏散心。他在拖拉機上安裝了攝影機，記錄風景之餘，也在視訊平台上直播，由此走紅網路。

2月15日，孫凡寶妻子會子發布視訊稱，丈夫因長期遭網暴離世。「長達半年多，（丈夫）被一個黑粉網暴，辱駡謾駡，挑唆，我老公受不了，已離開我們。」

新黃河報導，最近一段時間，孫凡寶多次在視訊中表示有人惡意造謠誹謗詆毀他，不得已選擇一條不歸路。孫凡寶在視訊中表示，近半年以來，有數名固定黑粉無緣由地對他網路跟蹤暴力，導致精神抑鬱，甚至出現厭世心理，停播大半年後復播，黑粉們依然沒有停止過對他的網路攻擊。

2月11日，事發當天，孫凡寶發布多條關於自己遭到網暴的視訊。視訊中，孫凡寶稱，他在與人合夥做生意期間，有人在中間挑撥離間，在網上用多個帳號輪番發布造謠和誹謗資訊。最後一條視訊中，孫凡寶發布了一名網友的資訊圖片，並配文「此人組織領導十個群網暴我長達半年之久。」

孫凡寶妻子會子提供一份《關於「駕拖拉機進藏的網紅『管管』被網暴致死」案件的聲明》，聲明中，會子對孫凡寶遭受網路暴力的情況進行了詳細說明。

聲明中稱，最近半年多，孫凡寶一直遭受多名黑粉的網路暴力，他們通過發布視訊、評論等方式，發表「造假、詐騙、炒作、辱駡」等侮辱性、誹謗性、攻擊性的言論。

會子說：「長期的網路暴力不僅嚴重影響到丈夫的生活和工作，也給我們這些親人帶來巨大的困擾，最終導致管管在悲憤之下，以極端方式想要找出黑粉，還自己一個清白。」

會子表示，她已經向當地公安機關報案，正在全面開展調查。同時，已委託律師追究相關主體的責任，將通過一切法律途徑為管管討回公道。對此，臨沂市平邑縣公安局表示已立案，目前正在調查中。

會子說，自從丈夫離世之後，她每天以淚洗面，看著年幼的孩子心裡悲痛萬分。白髮人送黑髮人的不幸，導致公婆數天未進食，多次昏迷。

會子代理律師山東國曜琴島（青島）律師事務所王宇航稱，目前正在等待警方的處理結果，將採取法律途徑追究相關人員刑事及民事方面的法律責任。

會子說，丈夫離世多日以來，網路上仍有人抹黑此事，希望網暴者主動投案自首。她始終相信法律是公正的，不會偏袒任何一個人，真相會水落石出，這一天終會到來。

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