2023世界機關王屏東初賽，470人搶晉級名額。（屏縣府提供）

2023世界機關王競賽18日在南州國中舉辦屏東縣初賽，競賽共分為機關整合賽、機器人任務賽及積木創客盃，報名人數踴躍，合計高國中小共166隊、470名學生報名參加，最後將產生38隊晉級全國賽。

開賽儀式上以南州碼頭為主題，藉由機器人互助合作，完成場地的貨櫃搬運分類，除可以了解程式語言及積木結構的操作與運用，也可以體驗團隊互助合作完成任務的成就與樂趣。

屏東縣政府表示，世界機關王大賽以科學原理為基礎，融合 STEAM（Science科學、Technology科技、Engineering工程、Art藝術及 Mathematics數學）5個構面的學習與發展，讓參賽者應用課堂中所學的科學概念、科技知識，透過積木、動手實作及運用程式編寫等方式發揮巧思及創意，達到推動創意科學教育目的。

屏縣府教育處指出，屏東近年來積極推廣科學教育，已設立4所自造教育及科技中心，賽事結合縣府及自造教育及科技中心的教育資源，共辦理多場種子教師及學生研習，培養出具備厚實科學概念且習於動手操作的學生。

未來將持續培育並提供多元展能活動舞台，讓各校學生能相互觀摩交流，以達到推動創意科學教育目的。