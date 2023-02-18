75歲港星鄭少秋，以「楚留香」一角紅遍亞洲，風度翩翩又俊俏的外型，讓他擄獲不少粉絲的心，成為一代男神，近日網路流出他在機場巧遇女星汪明荃，2個同齡好友一起留下的合照，都保持超好狀態，讓網友都直呼完全看不出真實年紀。

微博近日流出多張鄭少秋在機場和汪明荃的合照，稱同為75歲的2人，看上去精神奕奕，保養得宜的他們，狀態維持的非常好，完全不像已年過7旬，讓大家都驚艷不已，不過有網友發現這組照片原來是舊照，是2019年拍攝的，但當時它們也72歲了，還是相當凍齡。

微博曝光鄭少秋和汪明荃的近照，但其實是2019年拍攝的。（圖／取自鄭少秋臉書）

鄭少秋去年現身女兒鄭欣宜的演唱會。（圖／取自微博）

其實，鄭少秋近年來雖顯少出現在螢光幕前，回歸低調生活，但去年女兒鄭欣宜登上香港紅勘體育館開演唱會時，他也到場支持，雖然難免臉上有些皺紋，帥氣程度依舊不減，氣色超好讓人都稱羨不已。

鄭少秋過去和汪明荃合作過《楚留香傳奇》、《倚天屠龍記》、《書劍恩仇錄》等多部經典作品，因兩人外型登對又有默契，因此成為觀眾心目中的最佳螢幕情侶，雖曾傳出緋聞，但兩人僅是朋友之情。