白沙屯媽祖昨(17)日中午駐駕北港朝天宮，有信眾在天公爐拍下「火龍奇景」。

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖於12日凌晨起駕後，展開9天8夜的進香活動，14萬餘位香燈腳跟隨媽祖前往雲林縣北港朝天宮，歷經7天的進香時程，昨(17)日中午，媽祖鑾轎在大批信眾的相擁下抵達北港朝天宮，並循著「三進三出」古禮駐駕在正殿，就有信眾拍下北港朝天宮天公爐「火龍奇景」，也稱這是繼2018年，媽祖駐駕北斗奠安宮後再次被捕捉到。

昨(17)日中午，歷經7天的進香時程，跋涉300餘公里的路程，白沙屯媽祖終於抵達雲林縣北港朝天宮，大批信眾也已經將北港朝天周邊道路擠爆，就在等待白沙屯媽祖駐駕北港朝天宮，白沙屯媽祖在「三進三出」後，也在信眾們齊喊「進喔、進喔」，「粉紅超跑」衝進正殿駐駕。

然而，就有信眾拍下天公爐一奇景，在爐鼎上方的火焰猶如一條「火龍」，此「火龍奇景」是繼2018年，媽祖駐駕北斗奠安宮後再次被捕捉到，也讓民眾直呼「媽祖保佑」、「神蹟再現」；該照片在網路上曝光後，網友也紛紛表示「感動到落淚，我們慈悲的媽祖，圓滿到達北港，香燈腳，勇腳也平安，事事圓滿，平安喜樂。愛愛愛妳們倆媽祖」、「2023年在媽祖的護祐下，百姓平安順利」、「期望這個耀眼的火龍，能照亮台灣人的未來」。

白沙屯媽祖在今(18)日凌晨起駕回鑾，回程時間僅有去程一半，預計在36小時內帶著萬年香火回宮，將於19日下午駐駕通霄慈后宮，再於20日下午4時回到苗栗拱天宮；總幹事陳春發表示，媽祖鑾轎回程不再駐轎，一路前往苗栗，只有在午餐與晚餐時間會停下，但僅1個多小時休息時間，這趟路程對轎班人員與工作人員會是很大的體力考驗。

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