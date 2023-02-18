民眾黨立委陳琬惠昨爆料，前行政院發言人陳宗彥11年前擔任台南市政府新聞處長時曾常態性召妓，陳宗彥卻在否認後閃辭。針對2024年總統大選，前民進黨立委謝欣霓今天(18日)在臉書表示，「看現在磨刀霍霍的手法」，就知道民進黨絕對沒有定於一尊。

謝欣霓今(18日)在臉書粉專表示，目前民進黨在2024這場選戰，絕對沒有所謂的定於一尊，看現在磨刀霍霍的手法就知道。

有網友直言，「看樣子賴要被玩死了」。謝欣霓回應說「有競爭是好事，你我都希望是光明磊落之爭」。

網友紛紛說，「妳們民進黨就只會內鬥，把我們基層支持者當什麼了？」、「賴還有更多的未爆彈待拆，因為政治人物並不是每一位都是道德家」、「有黨內初選。才有趣。才會激發我的鬥志」、「真的是磨刀霍霍，每天 」、

「競爭真的很直接」、「目前最強的是賴清德。不管幾組都一樣」。

也有網友認為，「凡走過必留下痕跡，想想賴之前怎麼對付小英，不思如何彌補裂痕，只想定於一尊排除異己，何、高、王不處理，處理林，真是悲哀！ 「上次總統初選，敢挑戰英的賴，現在理當接受挑戰！