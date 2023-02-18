不少上班族因為工作忙碌，習慣憋尿，甚至還減少喝水量來降低排尿次數，但泌尿科醫師提醒，憋尿對身體的危害相當大，例如頻尿、漏尿，還可能導致腎臟發炎，也容易尿液中的沉積物累積在腎臟中形成腎結石，腎結石痛起來與生小孩一樣痛。

台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩在其臉書粉專表示，最近有一名百貨公司的櫃姐求診，原因是尿道感染，不僅排尿灼熱、疼痛，還伴隨輕微的發燒，原來該櫃姐為了拚業績，長時間限制自己的飲水量，以避免工作時間要跑廁所。

戴定恩表示，長期憋尿會造成更嚴重的腎臟損傷，因此民眾一定要多喝水，有尿意就要去上廁所。他提出憋尿的4大問題，包括尿道感染、腎結石、排尿疼痛、膀胱無力。

第一為尿道感染，因憋尿太久會讓細菌在體中繁殖、無法經由尿道排出，導致尿道發炎，甚至感染腎臟，導致腎臟發炎。第二是容易產生腎結石，因排尿次數太少，尿液中的沉積物容易累積在腎臟中形成腎結石，不愛喝水和憋尿的人都是腎結石的高風險者，腎結石一旦發作，痛起來與生小孩一樣痛。

第三為排尿疼痛，因為憋尿而讓肌肉持續緊繃，排尿時讓腎臟和膀胱都感到疼痛。第四為膀胱無力，因為長期憋尿會使膀胱彈性疲乏、無力，導致頻尿、漏尿、無法憋尿，上廁所次數反而大幅增加。