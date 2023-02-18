台灣時間2月6日（一）上午9時17分左右，土耳其與敘利亞接壤的加濟安泰普省（Gaziantep）發生規模7.8強震，前英超足球明星阿特蘇（Christian Atsu）在大地震災情後失聯2週後，他的經紀人稍早已經證實，他已經不幸罹難。

據《英國廣播公司》（BBC）18日報導，這位31歲的加納國腳曾效力於英超球隊愛艾佛頓足球俱樂部（Everton）、切爾西（Chelsea）和紐卡索聯（Newcastle）等隊。阿特蘇在2月6日的地震中失蹤，當時他所居住的房子在土耳其哈塔伊（Hatay）地區倒塌。

土超球會哈塔斯堡（Hatayspor）在推特上寫道：「無法用言語形容我們的悲傷。我們不會忘記你，阿特蘇。安息吧，美好的人。」

在地震發生後，哈塔斯堡一開始報告說阿特蘇「受傷但獲救」，但一天之後，他們改口說阿特蘇失踪了。他的經紀人塞切雷（Nana Sechere）曾前往過哈塔伊災區，並於18日（六）在推特上確認了這一消息，寫道：「我們的心情沉重，很遺憾地向所有祝福他的人宣布，阿特蘇的遺體今早已經尋獲。」

「我向他的家人和摯愛們致以最深切的哀悼。我想藉此機會感謝每一位為他祈禱和支持的人。」

阿特蘇在2022年9月加入哈塔伊斯堡，在這之前他曾在沙特阿拉伯球隊布賴代先鋒（Al-Raed）效力一個賽季，並於2月5日的超級聯賽賽事中中攻入制勝進球。

他為迦納國家隊貢獻了65次出場機會，並幫助該國進入2015年非洲國家盃決賽，最終以罰球敗給象牙海岸（Ivory coast）。阿特蘇後來被評為該屆比賽的最佳球員。他在2013年從波圖（Porto）轉到切爾西，之後又曾多次租借到艾佛頓和伯恩茅斯（Bournemouth）等俱樂部。他在2016年首次租借到紐卡索聯，幫助球隊從冠軍聯賽晉升到英超聯賽，並在2017年正式轉到紐卡索聯。