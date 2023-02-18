南部降雨不佳，水情持續嚴峻，嘉義地區3月起調整為減壓供水黃燈，事實上，2月初蘭潭、仁義潭蓄水率即跌破4成5，嘉義市政府就超前部署，包括植栽澆灌、洗街車都使用回收放流水，公園及道路噴水池均採循環水，市府工務處今表示，水資源回收中心開放提供回收水免費供民眾灑水、沖洗及澆灌等不接觸人體用途。

中央氣象局預報未來一季降雨偏少機率高，為因應未來春雨不至，梅雨晚到可能性，經濟部今決定3月1日起嘉義地區調整為減壓供水黃燈，台南地區調整為減量供水橙燈，逐步加大節水力道，而嘉義市長黃敏惠也透過臉書提供以擦車代替洗車、洗澡改採淋浴、洗手搓香皂時先關水等許多節水省錢妙方，呼籲民眾落實節水措施從生活做起。

嘉義地區3月起調整為減壓供水黃燈，嘉義市長黃敏惠在臉書提供省水招術。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

市府表示，2月初蘭潭、仁義潭的蓄水率即跌破4成5，黃敏惠立即責成市府團隊重視，超前部署各項節水作為，除蘭潭噴泉自2月3日起停止展演外，市區道路植栽原本就採水資中心合格的回收放流水澆灌，洗街車亦使用回收放流水，另各公園及道路噴水池均採用循環水，將視水情停止噴水。

市府工務處表示，水資源回收中心開放提供回收水免費供民眾做為灑水、沖洗及澆灌等不接觸人體之用途，歡迎踴躍撥打服務專線(05)238-0616洽詢。