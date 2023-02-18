台中大肚區歐香社區旁農地因知高圳渠道堵塞，影響下游農田灌溉用水，已多年無法耕作，農民向前立委顏寬恒陳情，透過立委楊瓊瓔召集農田水利署、台中市政府水利局等相關單位，18日於大肚新興里綠能公園進行會勘，預計進行鑿井以補給水源，讓農民欣慰表示「拚了一甲子終於有水了」。

農民溫先生表示，由於知高圳渠道堵塞，他們已多年無法耕作，稻田裡連一滴水都沒有，真是苦不堪言，只能看天吃飯，於是向顏寬恒求助，希望能夠解決用水問題。

台中大肚區歐香社區旁農地因知高圳渠道堵塞，影響下游農田灌溉用水已多年無法耕作，前立委顏寬恒透過立委楊瓊瓔召集相關單位，18日於大肚新興里綠能公園進行會勘。（顏寬恒辦公室提供／潘虹恩台中傳真）

顏寬恒表示，知高圳位於歐香社區下方明渠，早期遭私人加蓋並於其上設置邊坡擋土牆，導致該處所的知高圳泥沙雜物經常淤積堵塞，大雨過後更加嚴重，之前雖以人工清淤，箱涵內部仍有泥沙進入而淤積，農水署考量社區居民生命財產安全而無法予以疏通，因此決定以鑿井方式做為水源。

楊瓊瓔表示，過去她擔任省議員時，就和大肚十分有淵源，今日在場有多位農民都是他的老朋友，接到本案陳情後就馬上和相關單位研擬解決方案。雖然工程預定區域為山坡地，須取得土地使用同意，並申請簡易水土保持、申請水權等，但預計鑿井的範圍非集水區範圍、也非水土保持特定區，因此在水權的申請上雖然審查嚴格，但鑿井是最有效且快速的解決辦法。

農田水利署表示，知高本線大肚區福德段補給水源鑿井工程，經多方評估之後，將於大肚區萬陵段520-1地號，增設抽水機組以解決下游供水問題，鑿井工程發包金額約505萬元，在完成所有申請與審查後，預定工期自開工日起算180日曆天竣工。