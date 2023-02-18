雖然居家運動越來越流行，但不少人以為在家運動就不用穿運動服，又或是常以赤腳、沒穿運動鞋的狀況下運動，但其實不管是像Tabata、HIIT等徒手運動，又或是使用健身運動器材時，就算在家也要準備好一雙適合的室內運動鞋，在運動時務必要穿著以保護腳部，不僅可減少運動時承受的壓力，也能減少受傷的機會，而快速排汗、又或是有壓力的運動褲也能保護肌肉，所以記得在家運動也不要懶惰少了必備的裝備。
雖然居家運動越來越流行，但不少人以為在家運動就不用穿運動服，又或是常以赤腳、沒穿運動鞋的狀況下運動，但其實不管是像Tabata、HIIT等徒手運動，又或是使用健身運動器材時，就算在家也要準備好一雙適合的室內運動鞋，在運動時務必要穿著以保護腳部，不僅可減少運動時承受的壓力，也能減少受傷的機會，而快速排汗、又或是有壓力的運動褲也能保護肌肉，所以記得在家運動也不要懶惰少了必備的裝備。
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