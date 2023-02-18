Global Mall桃園A19的New Balance運動緊身褲，原價1480元，優惠價1332元。（Global Mall提供）

大葉高島屋的PUMA流行系列Classics衍縫立領短版外套及短褲，原價4360元，特價3488元。（大葉高島屋提供）

Global Mall桃園A19的adidas男款慢跑鞋，原價3990元，優惠價2793元。（Global Mall提供）

大葉高島屋的NIKE女性透氣慢跑鞋，2500元。（大葉高島屋提供）

雖然居家運動越來越流行，但不少人以為在家運動就不用穿運動服，又或是常以赤腳、沒穿運動鞋的狀況下運動，但其實不管是像Tabata、HIIT等徒手運動，又或是使用健身運動器材時，就算在家也要準備好一雙適合的室內運動鞋，在運動時務必要穿著以保護腳部，不僅可減少運動時承受的壓力，也能減少受傷的機會，而快速排汗、又或是有壓力的運動褲也能保護肌肉，所以記得在家運動也不要懶惰少了必備的裝備。