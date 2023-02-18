雖然說想要運動甩肉很重要，但平常假如沒有運動健身，突然開始進行運動的話，想必隔天就會肌肉痠痛不已，因此剛開始運動時都要循序漸進，慢慢增加強度，同時事前暖身與運動後的紓緩也是相當重要的一環，此時就能藉著可針對重點按摩的家電，來為肌肉放鬆，平常也能享受按摩的紓緩。

Global Mall新北中和店的高島 2023頂級按摩枕，原價5280元、優惠價3680元。（Global Mall提供）

Global Mall環球Online的ikiiki 伊崎家電迷你極速震動筋膜槍，原價4980元，優惠價3980元。（Global Mall提供）

京站的tokuyo 肩頸鬆PLUS肩頸按摩器，原價3980元，特價3380元。（京站提供）

京站的430g 超輕量級設計TAKASHIMA高島Little Joys按摩槍，原價4280元，特價2980元。（京站提供）

Global Mall就表示運動過後的放鬆按摩器材，同樣大走輕巧趨勢，像筋膜槍、小型腰背按摩器或按腿機等家電，銷量成長達10%，不僅是居家、運動後使用，更有不少民眾會帶去辦公室，在長期坐在電腦前時，用以紓緩肌肉僵硬時使用。京站也提醒消費者，運動、做重訓時肌肉所產生的微創傷而引起發炎，經過損傷及修復的無限循環後，就會讓肌肉越長越大，當然這是增肌的必經過程，但如果想讓肌肉線條更好看，做好筋膜放鬆是一大重點，除了能減少肌肉痠痛外，還能幫助筋膜恢復原有的彈性，所以能利用筋膜按摩槍、肩頸按摩器等能幫助重點緩和肌肉的緊繃感。

統一時代百貨台北店的OSIM勁速筋膜槍Mini，原價4980元，特價3980元。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店的tokuyo Panasonic Catwalk時尚女王美腿靴，原價2萬3800元，特價1萬9800元。（統一時代百貨台北店提供）

大葉高島屋的SYNCA KiTTA肌肉按摩筋膜槍HM190， 4980元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋的OSIM萌力暖摩枕寶可夢系列，原價4680元，特價3680元。（大葉高島屋提供）

而統一時代百貨台北店也推以筋膜按摩槍作衝擊式按摩，緩解痠痛，但近期熱銷的還有強調收納方便、體積小的腿部按摩機tokuyo Catwalk時尚女王美腿靴，隨時隨地的即能體驗「穿戴式」的按摩，以舒適的氣壓方式，從足底到大腿都能感受到360度包覆式的按摩，大葉高島屋則推薦OSIM萌力暖摩枕 寶可夢系列，特別針對頸肩及腰背不適設計，更能當抱枕使用，寶可夢設計也大大提高可愛性，放在辦公室或車上都適合。