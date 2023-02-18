檳榔排除農業環境補助，農民痛批，乾脆當成大麻立法禁止。(鍾佳濱提供)

檳榔排除農業環境補助，農民痛批，乾脆當成大麻立法禁止。(鍾佳濱提供)

農委會今年將檳榔園排除於「農業環境基本給付」補助之外，此舉引發檳榔農不滿，為此立委鍾佳濱邀農委會為此下鄉舉辦座談會，說明何以取消檳榔農的環境基本補助？現場農民炮聲隆隆，更痛批「若要廢檳榔，乾脆把檳榔當成大麻毒品立法禁止。」

鍾佳濱指出，過去政府對於檳榔就有「不禁止、不鼓勵、不輔導」等三不政策，近年來更為減少檳榔種植面積而推動檳榔廢園轉作，然而，對屏東老年化的農民而言，檳榔是容易照顧且有一定收入的作物，廢園轉作領取一次性補助，以平地一公頃最高補助20萬元、山坡地最高一公頃25萬元試算，並不划算，不少農民興趣缺缺。

反倒是政府過去3年對檳榔園也比照其它作物給予每年1萬元的「農業環境基本給付」，但今年卻突然取消，讓檳榔農民感到失望和困惑。

會中農民砲聲隆隆，有農民強調種植檳榔有助於空氣品質，不應該驟然取消環境給付；也有農民強調農民就是不知道要種什麼，才種檳榔，若香蕉在日本市占率達5％以上，農民就不會再種檳榔，若要廢檳榔，乾脆把檳榔當成大麻毒品立法禁止。

對此，農委會副主委陳駿季允諾將以檳榔廢園轉作宣導名義繼續提供補助，至於廢園轉作屬輔導性質，不會強制執行，更不是要農民簽賣身契。

針對種植檳榔無法視同農作物，以加入農保及請領老農津貼，陳駿季也強調，只要97年以前登記有案的檳榔園，或檳榔園間作其他作物，也可加入農保，農委會會針對檳榔轉作加以輔導，不會置之不理。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！