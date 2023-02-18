最近氣溫逐漸回暖，也代表夏季即將來臨，在過年連假放鬆的享受美食後，現在正是大家準備甩肉的時候，但不想出門運動、只想在家懶懶追劇休息的話，不妨在家添購運動健身器材，即能不出門也能打造健康的居家運動時間，百貨業者也發現今年年後也掀起一股懶人居家運動風潮，因此趁機推出一系列運動器材優惠，此次將推薦各式熱銷運動器材，讓大家免出門、邊追劇也能輕鬆運動，打造新的健康新一年。

Global Mall屏東市店的輝葉 werun2 新小智跑步機，原價2萬6800元，優惠價1萬3800元。（Global Mall提供）

Global Mall環球Online的G-PLUS GP-MR01 垂直律動機，原價1萬2000元，優惠價8490元。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店的tokuyo i-titan旗艦智跑機TT-239，原價3萬9800元，優惠價2萬9800元。（Global Mall提供）

京站的TAKASHIMA 高島Sandwich 三明治跑步機，原價3萬2000元，特價2萬2800元。（京站提供）

京站的輝葉COZY FIT律動奇機2.0 垂直律動機，原價4萬3800元，特價1萬8800元。（京站提供）

Global Mall就統計來看，近年健康器材銷售業績持續增長，雖然疫情期間已有不少消費者添購了居家運動家電，但到了去年疫情趨緩後仍較前一年增長超過10%，就連今年過年後線上下健身器材業績也成長近10%，當中像跑步機、登山機、飛輪健身車等正是長銷型商品，尤以輕巧好收納的平價健身器材、隨時隨地輕鬆上手運動器材，更是近年兩大熱銷居家運動家電趨勢，對於小空間的居住空間來說，確實是最合適的選擇，還有像近期熱銷、可隨時隨地使用的律動機，不僅體積小、好收納，更是透過類被動式運動法，以上下震動達到全身運動，每天花費10-15分鐘輕鬆使用，可是懶人運動的另類器材。因此Global Mall也在近日特別精選多款運動家電推優惠5折起，新北中和店再加碼在3月1日前，推出指定運動用品店單筆消費滿2000元贈100點。

統一時代百貨台北店的OSIM動姿板，原價2萬9800元 特價2萬2800元。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店的喬山 HORIZON T202-SE 電動跑步機，原價5萬5800元，特價4萬3800元。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店的SOLE索爾 F63 跑步機，推薦價4萬8399元。（統一時代百貨台北店提供）

京站也觀察到自今年1月至今，因著居家運動及年後瘦身的需求，帶動了律動機及健走機等居家健身器材，銷售成長較年前成長約50%，同樣是安全性高且訓練方式溫和的律動機、健走機的買氣居高不下，一台即可全面滿足全家大小的居家運動需求，像首創加熱設計，運動按摩一機雙用的輝葉COZY FIT律動奇機2.0，還有以每日15分鐘模擬跳繩原理，搭配3種模式搭配7種力道，以穩定快速的頻率垂直來回振動的tokuyo振振好垂直律動機TS-830等，都是近期熱銷的懶人居家運動器材。

大葉高島屋的tokuyo 時尚輕飛輪 TX-297，1萬6800元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋的HORIZON peak極峰登山訓練機 HT5.0，5萬8800元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋的喬山Cycle 新概念健身飛輪，6萬9800元。（大葉高島屋提供）

統一時代百貨台北店觀察到近期懶人運動風潮，同樣以垂直律動機銷量佳，像是OSIM的動姿板、tokuyo的振振好垂直律動機詢問度都相當高，看來只要站上律動機，不用其他技巧、耗費太多體力的懶人運動器材，正是今年的大趨勢之一。

不過還是有不少消費者仍偏好自己動起來的習慣，像居家運動最長銷的跑步機、健身車，也成為統一時代百貨台北店居家運動首選，像是JOHNSON HORIZON電動跑步機、SOLE索爾F63跑步機等，就是比較高階的運動器材。而大葉高島屋也發現，近年許多人也因疫情而投入居家健身行列，最受歡迎的還是自主運動家電，前三名分別為跑步機、飛輪機、登山機，跑步機每月平均更是可達10台以上的銷量，像是輕薄精美、方便收納的小型跑步機最受青睞。

還有近年相當受新手歡迎、短時間就能爆汗運動的飛輪也是熱銷器材，而入門款就有tokuyo時尚輕飛輪，數據面板可顯示運動時間、速度、強度，以及消耗多少卡路里等數據，想要再進階一點的，則有喬山Cycle新概念健身飛輪，搭載21.5吋觸控螢幕，Virtual Active虛擬實境互動系統，在家也能感受戶外騎乘感受，更內建專屬頻道課程，一個課程帳號即可供全家最多6人使用，就算不去健身房上課、請教練，也能體驗專業的運動指導，也是天母地區家庭客喜愛的首選之一。