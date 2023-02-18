臺北市大安區公所18日下午於大安行政中心前廣場舉辦親子音樂會，這場表演是「2023台灣燈會在台北」大安燈區的閉幕系列活動外，更是藉由音樂促進藝文交流，期望能更拓展市民朋友的視野，同時打造多元文化社會。同時邀請在地的建安國小舞蹈隊及臺北市教師管樂團，為民眾帶來一場音樂文化交流的藝術饗宴。

活動開始由建安國小舞蹈隊以民俗舞蹈表演做為開場，接著邀請台北教師管樂團帶來音樂饗宴，節目精彩活動可期，同時現場設有互動咚咚鼓提供民眾遊玩，透過敲擊鼓面可以讓上方燈飾發亮，邀請大安區的里民攜家帶眷共襄盛舉。

台北教師管樂團帶來音樂饗宴。(大安區公所提供)

李條凰副區長致詞。(大安區公所提供)

大安區區長林明寬表示，本次活動為「2023台灣燈會在台北」大安燈區的系列活動，累計至今日大安燈區約有9萬人前來賞燈，同時也是區公所重要人口政策的宣導活動，希望能讓市民朋友在參加活動的過程中增進親子感情，倡導親子教育，以建立家長與子女間親子和諧的橋梁。因此，透過音樂會的方式，進行區內藝文交流活動，除了拉近彼此之間的距離，更可以讓親子家庭一起共度周日假期，希望能讓參加民眾都能留下不一樣的回憶。

台北教師管樂團帶來音樂饗宴。(大安區公所提供)

林明寬期許，透過本年度人口政策宣導活動，深化市民朋友對婚姻與家庭價值的重視，重塑愛與關懷；提倡政府育兒政策，提升敬老及扶養父母的孝親觀，打造悅齡社會；促進社會家庭和諧，提倡共同培育新住民，留才育才添新英，建構幸福和諧多元的社區，期望這份美好如同每位市民朋友的歡笑聲和溫暖鼓勵，將幸福大安的熱度延續下去，讓大安成為有愛、有夢想的幸福家園。