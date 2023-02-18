民進黨主席賴清德18日到南投縣為立委補選候選人蔡培慧輔選，連袂衛福部前部長陳時中出席百工百業造勢大會，賴清德痛斥，林明溱宣布父子不選2024的立委，大家不用聽， 這場選舉要爭公平正義。對此林明溱反問：「民進黨為了蔡培慧，讓黨內在地經營的民代有志不能伸，這樣就公平？」

賴清德袂衛福部前部長陳時中，出席立委補選候選人蔡培慧的百工百業造勢大會。（楊靜茹攝）

賴清德授旗給南投縣各行業代表，象徵百工百業挺蔡培慧。（楊靜茹攝）

賴清德說，大家就醫方便，大家受到照顧，壽命就延長了，因應高齡化社會，總統蔡英文將興建國家級的老人福祉健康研究中心，批評南投縣的醫療落後鄰近縣市，認為民眾選出來的立委是要做事，要推動南投進步，不應該父傳子，這樣有公道嗎？就算林明溱、與兒子林儒彬宣布不選2024立委，這種空話是聽不完的，強調這場選舉要爭的是公平正義。

賴清德袂衛福部前部長陳時中，出席百工百業造勢大會挺蔡培慧。（楊靜茹攝）

「林明溱與兒子林儒彬宣布2024年不選立委。」蔡培慧反問，他說的話能聽嗎？之前他也說不選立委補選，卻跳出來選了，「林明溱先生，如果你退選，我就相信你，若繼續選到底，都是講空話」，因為你背離年輕世代參選的可能性。

林明溱強調，他受國民黨栽培，如今黨有需要，才接受徵召參選立委補選，反問「民進黨沒人才嗎？」蔡培慧與馬文君角逐第1選區立委失利，硬擠掉同鄉湯火聖入主行政院中辦執行長，只為了挾中央資源選南投縣長，敗選後繼續卡位，連民調都沒有，空降參選第2選區立委補選，讓表態參選的集集鎮前鎮長陳紀衡、南投縣前縣議員賴燕雪等人有志不能伸，這樣就公平？