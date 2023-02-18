彰化縣警察局為因應228連續假期交通狀況，自2月25日至28日為期4天加派警力執行交通疏導，以「交通順暢」為服務主軸，針對轄內各重要道路、風景遊憩地區規劃交通疏導作為，國道1號埔鹽系統交流道也將封閉。

228和平紀念日4天連假，埔鹽系統交流道封閉。（彰化縣警局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣警察局指出，連假重點疏導措施如下：

228和平紀念日4天連假，埔鹽系統交流道封閉。（彰化縣警局提供／吳敏菁彰化傳真）

一、 國道1號埔鹽系統交流道封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統將於112年2月25日及26日每日5時至12時封閉南下匝道，另於112年2月27日及28日每日12時至21時封閉北上匝道，可利用鄰近交流道上國道，替代道路規劃如。

二、 國道1號彰化路段仍為中部疏運重點觀測路段，如主線車流壅塞時，將啟動匝道儀控管制，彰化及員林交流道常因匝道儀控管制，導致上國道車流回堵至平面道路，請避開易壅塞路段，利用替代道路。

三、 熱門景點鹿港古蹟區，包含天后宮周邊道路會因應人潮管制車輛進入，鹿港鎮公所於市區內共規劃15處停車場。

彰化縣警察局為因應228連續假期交通狀況，自2月25日至28日為期4天加派警力執行交通疏導，針對轄內各重要道路、風景遊憩地區規劃交通疏導作為。（彰化縣警局提供／吳敏菁彰化傳真）

此外，彰化月影燈季燦爛到228是最後尾聲，八卦山重要道路，連假期間將視車流狀況，實施單向通行措施，管制車輛由前山卦山路、東民街端上山、後山卦山路、公園路端下山；開車前往時，因山上停車空間有限，建議可多加利用山下鄰近會場之停車場停放車輛，再步行前往會場賞燈。