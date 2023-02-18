行政院發言人陳宗彥因遭人踢爆，11年前在台南市府任職期間涉嫌接受「性招待」，他昨（17日）晚間火速請辭。對此，臉書粉專《工程師看政治》表示，從陳宗彥迅速落馬可以看出，民進黨主席賴清德推動改革，恐怕最後難有好下場。

該粉專在今（18）日發文指出，「賴清德為黑金道歉、在黨闢謠專區下架為林智堅辯護的文章、從中央拔除黑道陰影，都是當為之事，是再基本不過的態度，但在英系高壓統治之下，在全面腐化的黨裡，竟無一人能言，無人能改變局面，誰敢動手，輕則網軍壓境，重則奪權拔位。」陳宗彥近六年來官運亨通（內政部政務次長、指揮中心副指揮官），卻在賴改革後迅速中箭落馬，就是最好的寫照。

工程師還提到，看看台南，檯面上選得是黃偉哲，檯面下呼風喚雨的不都是別人？「賴的改革，最後可能會被迫同流合污，或者是賴自己先被毀滅，都說不一定。」他樂見賴清德做出改變，但不支持對方當總統，想要幫賴，最好方法是讓民進黨的選票最小化，唯有如此，才能讓依附權力的黑道、政客、寄生蟲一一退散，只有失去權力，民進黨黨才有機會換血重生。

該粉專強調，改革之路一向難走，就像過往腐敗的朝代一樣，即得利益者太多，可能根本走不了幾步，鞠躬道歉不代表救得了台南的黑金，學倫改革也不表示論文不能抄，論文不公開不就行了？而且就算抄襲又如何，鄭文燦還不是照樣在當實質行政院長？

儘管林智堅論文是從黨闢謠專區下架了，工程師認為，「政府沒有阻撐疫苗」的謊言還掛在那裡，他要大家去看看，裡面還有多少似是而非的鬼話，「下架了一則林智堅，只解決了不到萬分之一的問題，真正的黑暗中心依然不透光，我也不認為柯建銘的地位會有所改變。」