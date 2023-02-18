以前只聽說，AI機器人打敗世界棋王，但很多人不下棋，AI對大多數人來說，還是一種「新奇的玩具」，距人類的實際生活還很遙遠。

但最近興起的一款聊天機器人ChatGPT，不但能像蘋果搜索引擎Siri或谷歌搜索引擎那樣提供資料，還可以幫你完成很複雜的工作，例如完成一本具有個人風格的小說、畫出一幅「帶有梵古畫風」的自畫像等以前難以想像的工作。

試想一下，以前，公司董事開完會，要由祕書先整理出一份會議摘要，然後送各董事確認，然後由祕書收集各董事的意見，匯整後交給總經理，由總經理按會議決議擬定工作計畫，再交給各部門執行……有了ChatGPT後，會議一完，就有完整的會議紀錄及摘要，總經理將決議交給ChatGPT，就可以產生可供選擇的具體實施方案，修好後，就可以直接交給各部門執行。祕書工作完全被ChatGPT取代。

其他像法務、美工等重覆性的工作，都可交由ChatGPT處理，然後，原本的法務、美工、祕書、客服人員就全部失業了。

不過，對於從事數位創作的林坤正來說，不是每個人不經過訓練就可以很好地使用ChatGPT，完成手上的工作；事實上，要ChatGPT更精準完成我們想要的工作，使用者要會「問問題」。

因此，林坤正預測，未來會出現一種新工作或業別，叫「第三方應用中介」，幫一般使用者更好地使用ChatGPT去完成工作。

正因為，不是每個人都會使用ChatGPT，林坤正認為，大家不用擔心目前的工作會被AI搶走，而是要擔心第一批學會AI的人。

林坤正總結未來AI業態的走向如下：

1.B2B才是ChatGPT獲利模式。

2.微軟要把使用者圈在window裡面，谷歌和靠谷歌過生活的人要倒楣了。

3.工業革命取代藍領，AI革命取代白領。

4.白領最大的敵人不是AI，是第一批懂AI的白領。

在AI海嘯改變世界之前，林坤正認為，白領唯一的生存機會，就把AI變成你的工具，變成協作者，變成外骨骼機器人。

林坤正還從通訊革命的發展階段預測AI產業的發展：ChatGPT會帶動5G，在摩托羅拉無線電話問世至今40個年頭，電信技術將進入5G。

林坤正用簡單的概念區分：1G、2G的價值是在「找人」；3G、4G則是「找資料」；5G應該結合AIoT（人工智慧物聯網）的強大運算力，去「找答案」。

在AI的加持下，林坤正認為，5G終於找到應用場域，但絕對不是人對人，而是人對物、物對物的溝通。