郭彥均與莎莎主持的《WTO姐妹會》邀各國新住民分享當地文化，今（18日）舉行新春改版記者會，迎接新氣象，2人不約而同表示：「想出外景！」郭彥均甚至動歪腦筋說：「可以讓每個國家的新住民朋友們當主持人帶我們出去玩，感覺還不錯。」

郭彥均是演藝圈出名的愛妻一族、女兒控，莎莎爆料他日前去學校接7歲女兒，看見她跟男生手牽手走出來，令他崩潰不已。郭彥均表示有問女兒怎麼跟別人牽手，女兒解釋中午打雷會怕、對方會保護自己，說到這裡，護女心切的他還開玩笑說：「現在疫情不能去學校，不然我就要進去找他了。」不過，郭彥均坦言已開始找學校，未來希望女兒國中能讀女校。

莎莎與男友穩交多年，表示很怕過情人節。（羅永銘攝）

莎莎與男友穩交多年，她多次表明沒有結婚打算，聊到情人節剛過，她表示很怕這種節日，直言最討厭看到路上情侶手牽手，「很做作、虛偽」，被問當天有收到戒指嗎？莎莎笑說：「沒有啦，有就會跟大家說了。」

郭彥均（左）與莎莎主持的《WTO姐妹會》今天舉行新春改版記者會。（羅永銘攝）

製作單位特別準備中南美洲文化中的祈福儀式「敲打皮納塔」，莎莎和郭彥均使出全力猛敲狂打。（羅永銘攝）

今天錄影主題為「新手媽媽的呼喊，小孩究竟是天使還是惡魔」，郭彥均回憶當新手爸爸時期，也曾經一度崩潰，「在嬰兒時期，他們沒辦法說話讓我覺得最可怕，有時候尿布換了、牛奶也喝了，他還是在哭，但之後他們慢慢會表達，一切才好一點。」莎莎說雖然沒有小孩，但很多姊妹都已生寶寶，自認很懂得如何和小孩相處跟教訓小孩。