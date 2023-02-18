劉振祥 台南鹽水 1987（策展單位提供）

林柏樑 暗夜中的一盞明燈 葉石濤 台南 1998（策展單位提供）

黃永松「赤崁樓寶瓶門」1973（策展單位提供）

莊靈 女孩與梅1971（策展單位提供）

藝評家蕭瓊瑞（左起）、莊靈、黃永松、策展人王雅倫、林柏樑、劉振祥（策展單位提供）

現場展出V-10藝術家作品集（黃子明攝）

成大藝術研究所學生作品（黃子明攝）

被稱為台灣攝影界資深偶像團體的「V-10 視覺藝術群」，成立於1971年，是台灣最早的跨領域藝術創作團體，睽違50年，包括不同時期加入V-10的莊靈、黃永松、郭英聲、林柏樑、劉振祥5人，再度聚首台南，18日起在成大藝廊舉辦《V-10五人展@臺南》攝影展，策展人成大藝術研究所教授王雅倫特地邀請7位碩博士學生，在成大藝坊入口櫥窗展出《向大師致敬－藝術X攝影七人聯展》，並展示V-10藝術家們的專書或作品集，讓銀鹽世代影像工作者與數位世代年輕創作者展開一場世代對話。

1970年代前後，不論政治、經濟、文化等領域，在戒嚴體制束縛下，台灣社會籠罩在沉重的壓力下；1969年，張照堂等9人在台北「精工舍畫廊」舉辦《現代攝影九人展」，開啟台灣攝影界新的內涵與風貌；隔年，郭英聲與葉政良、周棟國同樣在「精工舍畫廊」舉行《現代攝影三人展》，爲台灣攝影闢出現代之路；1971年，來自不同藝術領域的10位國內藝術家，他們分別從事美術設計、攝影、繪畫、報刊編輯、電視新聞和電影攝影等工作，包括胡永、張國雄、龍思良、莊靈、凌明聲、謝震基、張照堂、周棟國、葉政良與郭英聲，組成了 「V-10 視覺藝術群」（Group Visual-10），基於對影像藝術有共同的理想和自我期許，數度舉辦展覽推動新影像理念，對當時獨尊唯美沙龍攝影的台灣攝影界，可說極具啟發作用。

歷年來，V-10分別在1971、1973、1976、1983、1986等舉辦多次重要展覽，1986年的「'86 逍遙遊」成為V-10在80年代最後一次展覽，直到2003年《又見V-10視覺藝術群》30年大展於北美館聯展，這個團體前後約20位成員，但每次展覽總有不少人缺席，最多一次參展是1973年聯展的15人，如此自由鬆散以及間斷不定時的展出，曾令對V-10抱有期待的攝影研究者疑惑，認為他們因為必須專心本業而離開攝影創作工作，也喪失可以在台灣攝影史上成為歷史樞紐，為台灣的攝影史開創全新的文化局面的位置；但郭英聲、莊靈、林柏樑不約而同表示，V-10本來就是一個鬆散的團體，沒有硬性規章，歷年來展覽或各類聚會，從來沒有一次全員到齊過；莊靈表示，「當時V-10也沒有要對自己做什麼，或要給社會什麼，單純就是好朋友的自然組合，絕不干預每個人創作想法。」林柏樑認為，「V-10每個人都很忙，很有個性，很難馴服，但最重要是我們很多人一直都在拍照創作。」

參與這次展覽的成大藝研所學生很多人都是數位攝影世代，參展藝術家則都是銀鹽世代，不同世代間能否擦撞什麼火花？劉振祥認為數位與傳統攝影很不同，但創作上使用哪種器材沒太大影響，「重點主要還是在美學上的思考」；黃永松則表示，不同世代間一起展出，可以彼此了解銜接，才不會有斷代問題；莊靈認為，資深創作者可提供以前創作經驗，不過現代年輕人擅長整合科技或各類媒材，「路子很廣」，最重要還是走出自己的路。

V-10成員中年紀最輕的劉振祥祥已經60歲，其他人有多位跨入80歲了，包括這次個人因素沒有參加的張照堂與謝春德，近年他們都仍然持續創作，並舉辦展覽或出版專書，依然活力充沛；劉振祥表示，V-10的成立對當時社會有領頭作用，帶給社會不同觀點，今天回頭看還是有其意義；林柏樑認為，這批人拍照50年，依舊持續創作，也不斷在突破極限，他舉郭英聲為例，70幾歲出版《私風景》攝影集，書中僅有「要記著那些在我生命風景中邂逅過的女孩子們……」一行字，仍然用影像在挑戰台灣社會的保守禁忌，這種反叛的精神，才是V-10的精神。