有些人處理事情時，總希望自己的努力被看見，甚至會到處邀功，反而容易起到反作用，不過有的人做事效率高，而且還不愛炫耀。《旺好運》近日分享3個只想把事做好的星座，不會特別邀功，令人相當敬佩。

第3名、雙魚座

雙魚座有時雖然比較懶散，不過將事情交給他們處理，通常都會做得不錯，偶爾會有一些小差錯，但基本上都在可接受範圍內，再加上他們完成任務後，就算被稱讚了，也不會想邀功，雙魚座只希望自己不要幫倒忙。

第2名、金牛座

金牛座做事情腳踏實地，只要主管交代他們任務，基本上都可以處理好，事後也不會特別表現自己，在工作裡付出多少，由於他們討厭爭搶，自己的努力是否會被看見，一切都是靠隨緣，他們反而比較重視累積實力。

第1名、巨蟹座

巨蟹座對於事情的責任感很強烈，一旦覺得自己有職務在身，他們就會負責到底，默默地將事情處理完畢，雖然有時內心會渴望努力被看見，但他們不會到處誇自己有多厲害，巨蟹座認為與其向人邀功，先將事情做完比較重要。