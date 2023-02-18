近日國內行人安全成為熱門議題，引發民眾關注，台中市政府警察局太平分局分局長蔡慶星近日率員針對轄內前10大易肇事路口實地會勘，未來將提出建議與路權機關研商，透過交通執法、宣導與工程改善3者並重，效降低事故發生。

太平警分局公布太平區10大易肇事路口，呼籲用路人行經10大易肇事路口切勿搶快，應減速慢行、注意車前狀況，避免發生事故。（太平警分局提供／潘虹恩台中傳真）

太平警分局指出，太平去年度10大易肇事路口，依序為中山路與環中東路口、中山路與祥順路口、東平路與新平路口、東平路與祥順路口、十甲路與環中東路口、太平路與甲堤路口、太平路與中興路口、太堤東路與光德路口、長億六街與永成北路口等，目前已規畫系列「取締未禮讓行人穿越路口」專案勤務，針對易肇事路口進行加強取締。

太平警分局17日下午4至6時前往系列「取締未禮讓行人穿越路口」專案勤務首站，於中山黃昏市場旁中山路三段、祥順路、環太東（西）路之岔路口加強「闖紅燈、逆向、未兩段式左轉及未禮讓行人」等違規進行執法取締，並針對往來行人加強交通宣導作為，2小時共取締闖紅燈1件、未依規定兩段式左轉2件、未禮讓行人1件。

蔡慶星表示，為提升駕駛與行人守法觀念，除惡性交通違規外，車輛不禮讓行人也是執法重點，透過執法及宣導建立正確路權觀念，以維護用路人安全；同時呼籲用路人行經10大易肇事路口切勿搶快，應減速慢行、注意車前狀況，避免發生事故。