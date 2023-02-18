國民黨立委許淑華當選南投縣長，南投縣立委第二選區補選將在3月4日登場，國民黨徵召前南投縣長林明溱參選，民進黨則推出前立委蔡培慧出戰。《Bit King比特王出任務》14日起針對「林明溱VS蔡培慧～南投立委補選大戰！你認為誰會勝利？」進行網路民調，截至18日，林明溱以91%輾壓式領先蔡培慧的9%。

YouTube頻道《Bit King比特王出任務》針對「林明溱VS蔡培慧～南投立委補選大戰！你認為誰會勝利？」進行網路民調，截至18日晚上6點，已有5萬人參與投票，林明溱以91%暫時領先蔡培慧的9%。

支持林明溱的網友表示，「個人覺得林明溱縣長做的非常好，趁此機會把地方的困難帶入中央處理，是最好的人選」、「來唷！讓民進黨一直輸到2024」、「蔡培慧南投選不上，戶籍遷到台南去吧」、「南投縣依然還是~藍天的好」。

支持蔡培慧的網友認為，「蔡培慧這次會當選」、「全力支持蔡培慧」。