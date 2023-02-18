台灣中油公司前煉製事業部執行長徐漢涉貪案，其律師雖然以中油已經任命新的執行長許晉榮，徐漢已經沒有任何權勢或人脈影響同案的被告或證人，以及串證等，但橋頭地院法官審理後，認為徐漢有逃亡的高度可能，因此依違反貪汙治罪條例等案件，於2月25日再度延押兩月，並禁止接見、通信。

橋頭地檢署組成的專案小組在去年偵辦徐漢貪汙案，在其辦公室起出2710萬元新台幣現金，但徐漢至今尚未認罪。

法院近日召開延押庭，徐漢透過律師主張，徐的年事已高，身體的慢性病慢慢浮現，不可能逃亡或久居國外等為由，請求給予徐漢具保或限制住居、限制出境與出海以代替羈押。

但法官認為，徐漢涉及貪汙治罪條例的購辦公用器材、物品浮報價額及舞弊罪、對於違背職務行為收受賄賂罪等，都屬於刑事訴訟法的重罪，徐漢有逃亡的高度可能，且他至今不僅否認全部犯行，且其供詞與其他被告同謀陳述不符。加上之前他在移審地院時，徐漢在遭拘禁、僅有短暫接觸的情況下，還可以要求同案被告更改口供。

法官認為，至今沒有看到徐漢有特殊或重大疾病，不具備保外就醫的條件。且徐漢犯罪的情節重大，具保、限制出境、出海或限制住居等替代處分無法達到防止其串證或逃匿，因此裁定延押兩個月，並禁止接見、通信。