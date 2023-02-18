進一步觀察111年各稅比重，營所稅、綜所稅占總稅收比重分別為31.6％、20.2％，兩者合占比重達51.8％，較110年大幅上升8.9個百分點；貨物稅4.7％，則是歷年最低，下降1.5個百分點。
汽柴油貨物稅調降 去年貨物稅短少301億元
財政部18日發布111年稅收徵起情形分析，多數稅目實徵狀況均優於預算目標，僅證交稅、土增稅及貨物稅等三稅目短徵，其中以貨物稅因汽柴油貨物稅調降，短少301億元最多，達成率僅84％。
財政部18日發布111年稅收徵起情形分析，多數稅目實徵狀況均優於預算目標，僅證交稅、土增稅及貨物稅等三稅目短徵，其中以貨物稅因汽柴油貨物稅調降，短少301億元最多，達成率僅84％。
進一步觀察111年各稅比重，營所稅、綜所稅占總稅收比重分別為31.6％、20.2％，兩者合占比重達51.8％，較110年大幅上升8.9個百分點；貨物稅4.7％，則是歷年最低，下降1.5個百分點。
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