進一步觀察111年各稅比重，營所稅、綜所稅占總稅收比重分別為31.6％、20.2％，兩者合占比重達51.8％，較110年大幅上升8.9個百分點；貨物稅4.7％，則是歷年最低，下降1.5個百分點。

穩物價 大宗物資減稅 有望再展延一季
豐興鋼筋盤價 下周恐續跌
每股純益5.8元 采鈺去年賺逾半個股本
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