2023年國際拳擊錦標賽國手選拔賽，18日在國訓中心劃下句點，曾分屬林郁婷、陳念琴陪練員的李承威、林囿，這次換自己當主角；另外，月初在拳擊金腰帶系列賽鍍銀的劉千綾，也取得生涯首次世錦賽國手資格。

這次選拔賽主要選出今年3月在印度新德里的女子拳擊世錦賽、5月於烏茲別克塔什干的男子拳擊世錦賽，以及暫定於6月在曼谷舉行的泰國公開賽國手，其中東奧「四金釵」吳詩儀、林郁婷、黃筱雯與陳念琴，以及亞錦賽銅牌賴主恩直接徵召，所屬量級不進行選拔，舉辦男子57公斤級、男子67公斤級及女子48公斤級國手選拔賽。

李承威就讀鶯歌工商時期，就被教練曾自強拉上來當林郁婷的陪練員，林郁婷亞錦賽、世錦賽金牌、亞運銅牌，到征戰東奧，都有他的貢獻，是團隊中當陪練員最久的一位，這次換他成為擂台上的主角，挑戰男子57公斤級國手選拔賽，林郁婷也到場關心。

李承威去年在亞運選拔擊敗過黃筱雯指導教練劉宗泰的外甥陳柏亦，讓他信心大增，這次再添今年度國際拳擊錦標賽國手資格，曾自強說：「李承威技術沒問題，但一直當陪練，我們也鼓勵他人生沒有永遠是贏家，之前為了成就林郁婷犧牲了自己，這次就再拚一次，不要每次都以林郁婷陪練亮相，看能不能突破！」

取得男子67公斤級代表權的林囿，也是與陳念琴搭配最久的男子陪練員，這是他生涯二度當選世錦賽國手，他的指導教練柯文明說，林囿手長腳長、左右開弓，可以針對不同的假想敵模擬。

女子48公斤級的劉千綾，本月才剛拿下金腰帶系列賽摩洛哥站的銀牌，為台灣師大大一新鮮人，為該校近幾年首次招收到的拳擊專長生，為生涯第一次當選世錦賽國手，她的導教練賴明輝指出，劉千綾此前有傷，歸隊練習時間不長，摩洛哥的比賽狀態還不算最好，166公分的身高，在48公斤級不具優勢，「但她距離把控能力很好，得以彌補身高劣勢。」

林囿是陳念琴搭配最久的陪練員。（拳擊協會提供）