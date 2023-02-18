2021年10月16日於新北市虎豹潭「梳子壩」發生6人落水溺斃事故，監察院監察委員調查報告於18日出爐，報告指出，大方公司於舉辦戶外教育活動安全維護與風險管理上涉有重大違失，此外新北市政府未善盡場域管理責任，並糾正新北市政府。新北市政府對此報告聲明，市府於事故發生時除立即出動警消，成立前進指揮所全力搶救外，事後亦有進行完整檢討，並無所謂事後推託權責情事，將持續精進水域管理，維護民眾安全。

虎豹潭周遭均已由公所設置加強警示牌面，請民眾留意山洪暴發前兆。（新北市政府提供／徐佑昇新北傳真）

新北市政府指出，本次不幸事件發生地點虎豹潭，屬臺北水源特定區管理局管轄權範圍，事件發生時，因位於新北市，當下立即出動警消，成前進指揮所，不分晝夜，投入警消、義消、民間救難團體共2176人次、長達近119小時全力搶救，也在搶救告一段落後，與中央和地方等相關單位，如氣象局，台北水源特定區管理局，當地的雙溪區公所等，進行檢討。

新北市政府表示，除現場既有的警示牌外，也有加設告示牌、救生圈、救生樁、水位警示線（含清水坑、牡丹溪親水公園等三處），增設 CCTV影像監視系統及廣播設備，區公所、臨近派出所、消防單位值班台都可以透過手機App，即時監看水情。另成立氣象局雙北山區雨量警示群組，即時掌握中央氣象局所提供之降雨情況，只要接獲豪大雨防災告警時，就由太平派出所值班員警第一時間趕往虎豹潭現場查看，若有民眾戲水，立即要求離開，並由區公所、消防隊，運用網路及廣播勸離戲水民眾，同時派員前往現場執行驅離。

虎豹潭水域已加裝監視器，以維護民眾水域安全。（新北市政府提供／徐佑昇新北傳真）

新北市長侯友宜表示，市府檢視把關所有虎豹潭周遭的設備跟設施，水域的安全永遠是新北市最重要的職責，所以除了水域安全做好以外，也針對所有設備設施通盤再做一個詳細的檢討，希望好還要做得更好。侯友宜強調，市府會不斷的反省更求精進，加強維護民眾安全，避免憾事再度發生。