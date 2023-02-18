新北有對情侶在蘆洲同居一處，日前女方要男友持提款卡領3000元當生活費，沒想到男友疑似在外欠債，除了生活費3000元外還偷領1萬7000元獨吞，結果15日女方提錢發現存款有異後回家質問男友，雙方便爆發激烈口角，過程中男友還激動的持刀揮舞，嚇得女方趕緊報警求助；事後女方不願提告，但由於警方在其男友身上搜出毒品，除通報家暴外，全案也依毒品危害防制條法辦。

據了解，28歲張姓男子與28歲吳姓女子是情侶關係，兩人同居在蘆洲光華路上一處民宅內，日前吳女拿自己的金融提款卡給張男，要他幫忙從存款中提3000元出來當生活費。

沒想到張男疑似在外有欠債，竟將歪腦筋動到女友存款，他直接從存款中提出2萬元，其中3000元為生活費，剩餘的1萬7000元全數私吞，直到15日吳女提款時發現存款數目短缺，才發現遭張男動手腳，當即返家智質問對方，結果雙方在住處發生激烈口角，而吳女也趕緊報警求助。

吳女報警時聲稱張男在口角時揮舞刀械，蘆洲警方獲報不敢大意，趕緊派員到場處理，抵達兩人住處時只剩吳女在裏頭，而張男疑似為避開警察而躲到該民宅頂樓，但最後還是頂樓被警方發現，雖然張男當時並沒有持有刀械，但由於他的情緒仍相當激動，因此遭警方壓制並對其實施保護管束。

雖然張男事後經檢查身上並沒有發現刀具，且吳女也不願提告，但他身上卻被警方搜出第三級毒品卡西酮梅片一錠，張男也坦言已施用毒品半錠，因此全案依毒品危害防制條例偵辦，並且通報家暴。

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