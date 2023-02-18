男星陳曉東影歌雙棲，帥氣外型更曾是萬千少女的白馬王子，他在2014年娶了圈外女友王妤嫻，當時讓許多女粉絲心碎；近日陳曉東與王妤嫻慶祝結婚9周年，他送上9克拉鑽戒，還有一束101朵玫瑰，寵妻完全不手軟。網友不僅羨慕王妤嫻，陳曉東吸金能力也引起討論，更傳出他身家破億。

王妤嫻16日在小紅書上發文，除了迎來34歲生日外，也是她與老公陳曉東結婚9周年紀念，多張照片中包括陳曉東送上的101朵玫瑰花束，重到她幾乎抱不起來；還有一張她舉起手的自拍，無名指上戴著9克拉鑽戒，幸福地說，「被愛的感覺真好」。

陳曉東與老婆王妤嫻結婚9周年，送上101朵玫瑰花和9克拉鑽戒。（圖／摘自王妤嫻小紅書）

陳曉東近年雖然作品銳減，但先前有傳出他投資房地產有一套，在北京和上海都有置產，著實是個「房產大亨」，他的身家估計破億元。網友也紛紛讚嘆，「年輕是男神，現在投資成功，真人生勝利組」、「花都快抱不起來，好誇張喔」、「我的男神已經是別人的老公，羨慕啊」。

2014年陳曉東宣布與小14歲的前護士女友王妤嫻結婚，婚後育有2個女兒，兩人也經常透過社群放閃，美滿生活羨煞眾人；但王妤嫻嫁給陳曉東被認為是「麻雀變鳳凰」，她平時分享精品的內容，被部分酸民揶揄是炫富，令不少粉絲心疼。