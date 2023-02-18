VERIVERY將在台一連舉辦2場演唱會。（羅永銘攝）

韓國男團「VERIVERY」暌違3年登台，明（19日）將在台北三創生活園區的Clapper Studio一連舉辦2場演唱會，今（18日）接受台灣媒體訪問，愛追劇的隊長東憲自曝是台劇《想見你》的忠實觀眾，還背下劇中經典台詞，當場用中文喊：「一定要記得今天的日子，是我們在一起的第一天。」更不忘許願見面3位主演，「想跟他們見面說我是粉絲」，也害羞告白「我最喜歡許光漢，他在劇裡既可愛又帥氣，很有魅力」。

6位成員東憲、浩榮、啓賢、延浩、勇勝、岡旻昨（17日）下午抵台後，不忘抽空欣賞燈會，東憲再度秀中文讚「很漂亮」，浩榮則補充：「有看到韓國設計的燈，還是以大邱為主，覺得非常神奇」。而台北站也是VERIVERY此次亞洲巡迴演唱會的最後1場，勇勝先預告「我們會唱中文的生日快樂歌，很常與粉絲互動時就會唱這首」，啓賢則表示：「因為疫情所以很可惜要隔這麼久才來，不過有準備特別舞台，請大家期待，也希望未來還能常來台灣。」東憲也貼心向粉絲喊話：「聽說台灣氣溫變化很大，大家請多注意身體。」

而近期《BOYS PLANET》、《Peak Time》等多檔偶像選秀節目熱播中，曾參加《Road to Kingdom》的VERIVERY也有感而發，岡旻說：「選手們一定很辛苦，不管是心理還是身體層面，且要不斷被拿來做比較很痛苦，但在那裡會有很多可以進步的機會。」他們所屬公司Jellyfish娛樂也有4位練習生參加，並表演他們的歌曲〈G.B.T.B.〉，東憲暖心讚舞台很帥氣，「看了覺得可以給10分滿分，做得很好」，浩榮也說：「看了片段發現很多努力的故事，覺得我們也要更加努力。」

另外，岡旻因日前在直播不知道女生不長鬍、不用刮鬍刀，掀起熱議，今再被問及此事，他害羞說：「因為平時沒特別關心，就認為是人都會長毛，後來發現賀爾蒙有男女之分，才驚覺女生不會長毛。」延浩也出面緩頰：「我們是因為有姊姊，所以知道，岡旻不知道也是有可能的啦。」