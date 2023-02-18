週六上班補班日，全台各地白天溫度持續回升，各地為多雲到晴天氣，淡水關渡大橋，傍晚河岸上的雲霧濃厚，遠處的山脈與大樓被迷濛的霧氣所籠罩，似乎與世隔絕。在橋上，車流穿梭而過，而橋下的淡水河水面也被深色的雲霧所掩蓋，顯得格外神秘。中央氣象局表示，明天上午台灣各地為晴到多雲，中午起東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，北部及東半部地區將轉為有局部短暫雨，入夜後北部地區溫度下探13至15度，相較於18日白天高溫一口氣驟降14度。
週六上班補班日，全台各地白天溫度持續回升，各地為多雲到晴天氣，淡水關渡大橋，傍晚河岸上的雲霧濃厚，遠處的山脈與大樓被迷濛的霧氣所籠罩，似乎與世隔絕。在橋上，車流穿梭而過，而橋下的淡水河水面也被深色的雲霧所掩蓋，顯得格外神秘。中央氣象局表示，明天上午台灣各地為晴到多雲，中午起東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，北部及東半部地區將轉為有局部短暫雨，入夜後北部地區溫度下探13至15度，相較於18日白天高溫一口氣驟降14度。
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